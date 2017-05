Qualité et accessibilité aux soins : la France se classe 15e sur 195 pays

Publié le samedi 20 mai 2017

Selon une étude comparative publiée dans la revue The Lancet et financée par la fondation Bill & Melinda Gates, la France se classe 15e sur 195 pays en matière de qualité et d’accessibilité des systèmes de santé. Andorre arrive en tête du classement avec un score de 95, suivi de l’Islande (94) et de la Suisse (92).

Cette étude a évalué la performance de 195 pays (une note de 0 à 100 leur a été attribuée) en comparant les taux de mortalité de 32 maladies (tuberculose, cancer du sein, leucémie, maladies cardiovasculaires…) pour lesquelles les décès sont en théorie évitables, à condition d’un accès rapide à des soins efficaces.

C’est Andorre qui arrive en tête du classement avec un score de 95, suivi de l’Islande (94) et de la Suisse (92). La France décroche seulement la 15e place avec un score de 88. Selon l’étude, treize des quinze premiers pays classés sont situés en Europe de l’Ouest. Les deux autres sont l’Australie en 6e place (90) et le Japon en 11e position (89). Les Etats-Unis (51) et le Royaume-Uni (85) affichent de mauvaises performances par rapport à leur niveau de développement et ne décrochent respectivement que la 35e et la 30e place. Enfin, dans le bas du classement figurent des pays comme la Somalie (34), l’Afghanistan (32) et en dernière position la Centrafrique (29).

Les auteurs de l’étude soulignent des inégalités croissantes entre les premiers et les derniers. Ainsi, l’écart entre le premier et le dernier était de 66 points en 2015 contre 62 seulement en 1990. Autre fait souligné, l’écart entre les performances réelles des pays et celles attendues du fait de leur niveau de développement. C’est le cas notamment des Etats-Unis et de l’Afrique du Sud qui affichent des résultats inférieurs respectivement de 10 et 25 points par rapport au scores attendus.

Consulter l’étude publiée dans The Lancet